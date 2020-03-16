彰化鹿港近日發生一起人倫悲劇，陳姓繼父因為4歲的繼子不吃飯，氣炸出手痛毆，隨後把繼子丟出門外等死。沒想到，孩子的生母見狀，沒有把孩子抱到醫院就醫，反而是抱回屋內自行急救，等到男童喪命後18小時，才打電話報案。檢警初步相驗謝童因內出血嚴重身亡，彰化地檢署依殺人罪嫌聲押陳男獲准。

陳男今年初才剛和幼童的謝姓母親結婚，新家庭生活不過三個月，就發生家庭悲劇，遭虐丟大街上而死的4歲童，還有2個兄姐，34歲的陳男動手打小孩已非首次，社會局早已列為高風險家庭，這起命案發生後，謝母的兩名小孩已經由縣府的社會處暫時安置。

彰化4歲男童遭打死，生母在一旁目睹全程。（圖／謝母臉書）

原先有消息指出，男童的母親回家時，發現孩子倒在馬路上，失去生命跡象，才趕緊報警、打電話叫救護車，但後來經過證實，生母不但在家，還目睹了全程，等到兒子被扔到屋外後，才把兒子抱回屋內，自行施救。

4歲兒遭毆疑內出血身亡 ，繼父殺人罪羈押禁見。 （圖／報系資料照）

經警方調查，死亡的幼童家庭關係複雜，生父因案入獄還在服刑，母親去年認識凶手陳男後結婚；婚後經濟狀況也不好，陳男平時以粗工維生，打小孩也是他酒後日常，這次動手竟釀成大錯。檢方相驗後發現，男童身上有多處擦挫傷、瘀傷，但不明顯，初步研判是臟器出血致死，詳細死因仍待進一步解剖。

檢方偵訊後認為，陳男痛毆繼子致死，涉嫌殺人罪，罪嫌重大，且有串證、逃亡之虞，因此向法院聲請收押禁見，稍早已獲得彰化地方法院准許，將陳男收押。

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(中時電子報)