以色列政反對黨領袖班尼‧甘茲（Benny Gantz）獲得總統授權，將有1個月的時間，試圖組建以色列的下一屆政府，如果他成功，那麼內坦亞胡（Benjamin Netanyahu）的長期總理時代將會結束。

路透社報導，以色列在不到一年的時間，舉行了3場選舉，原因是現任總理內坦亞胡面臨有關腐敗指控的刑事起訴，而他否認了這一指控。

3月2日，以色列第三度改選國會，現任總理內坦亞胡的「以色列聯合黨」(Likud)得到36席雖然仍是最大黨，但是並無過半；而甘茲所帶領的「藍與白黨」(Blue and White)得到33席，差距極小。

國會120名議員中有61名，周日與以色列總統魯文·李夫林（Rouven Rivlin）磋商後，表示願意支持中間派領袖的甘茲來組閣。

但是，甘茲面臨的挑戰很大，反對黨陣營組成很複雜，甚至相互矛盾，比如由阿拉伯裔以色列人組成的「阿拉伯聯合名單」(United Arab List)，是追求巴勒斯坦人平權主張；另有前國防部長利伯曼（Avigdor Lieberman）領導的極右翼政黨「以色列我們家園黨」（Yisrael Beiteinu），強烈代表猶太人利益，甘茲要如何調和這些政黨，組建一個齊心團結的政府，顯然是非常的困難。

而且他的時間有限，李夫林總統給了甘茲28天的時間，最多延長兩週組建執政聯盟。

甘茲表示：「我將盡我所能，在幾天之內建立盡可能廣泛和愛國的政府。空話的時代已經結束了。是時候拋開我們的劍，放下仇恨，才能團結我們的內部。」

內坦亞胡和李伯曼則提議，現在可以成立一個為期六個月的「國家緊急政府」，將「以色列聯合黨」與「藍與白黨」組成大型聯盟，以應對冠狀病毒危機。

(中時電子報)