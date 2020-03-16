新冠狀病毒正在歐美肆虐，中國大陸的確診數字不斷降低，官方稱當地疫情高峰已過。中國的實踐也受世界衛生組織肯定，稱值得其它各國學習。

BBC中文網引述多名醫師及疾病專家表示，中國嚴厲的封鎖和隔離措施，的確有效降低疾病確診數字，但針對「封城」措施是否有效，皆不願下定論，且表示擔心病毒是否會因「城市解除封鎖」後會捲土重來。

專家也稱，大部分國家要仿效中國式的「大規模封城」並不容易，除了沒有大陸政府的執行力外，也牽涉到經濟、社會及人權議題，因此並不適用在各個地方。

3月16日，大陸以外的確診病例86587，超過了大陸的病例數。

近幾周，大陸確診數字逐漸降低，被認為反應緩慢的歐美病例數則大規模增加，似乎說明作為疫情爆發地的中國，今年1月所採取的封鎖和隔離措施有了成效。

然而，醫界對於中國武漢的"封城"措施是否有效，似乎仍持質疑態度。

知名美國學術期刊《科學》（Science）3月6日發表文章稱研究發現，中國1月23日禁止進出武漢的政策，僅使國內傳播速度減慢3到5天，因為封鎖得太晚了，其他城市已診斷出許多病例。

英國諾丁漢特倫特大學的公共衛生專家、教授羅伯特•丁沃爾（Robert Dingwall）表示，「現在就對封城是否有效下結論，還言之過早」。

他向BBC中文解釋，因為病毒仍可能有生命週期的特點，不消滅病毒，實施密集隔離、封城，或許能抑止病毒傳播，但是「除非製造出有效的疫苗，否則病毒仍存在人群中」。

丁沃爾說他仍然在觀察中國政府將如何判斷解除封城的時間，以及若疫情卷土重將會如何應對，他問道：「難道要再次封城嗎？」

後的武漢

他並強調，再次封城將對社會及經濟上更大的衝擊。

美國喬治城大學全球公衛專家戈斯汀（Lawrence Gostin）也表示，各國有必要對於封鎖政策保持存疑。他向媒體表示：「中國有著很特別的政治體制，能使其公民遵守嚴厲措施，但這些對其他國家而言並不適應。」

法蘭克福大學醫院醫學病毒學研究所博士桑德拉•奇塞克（Sandra Ciesek）指出，對任何措施做出有效與否的判斷，現都還太早。

她表示，像義大利也封城，但是否有效仍有待商榷，另外還必須考量其執行程度，不如嚴不嚴格等因素。

比起封城，專家更強調隔離的重要性。奇塞克稱，許多已經生病卻因為「有病徵而沒有被偵測的人，具有傳染力，這使整個感染鏈（chain of infection）持續，也解釋隔離病人以控制傳播速度的重要性。

她通過郵件向BBC中文表示，新冠病毒的爆發，中國有很多值得我們學習的，「像是資訊透明度，國際合作，以及針對控制疫情大規模傳播的及時應對。」

但仍有許多學者皆認為中國面對疫情所實施的嚴厲手段，並不適用於其他國家或城市。

菲律賓知名的醫藥節目主持人、耳鼻喉科醫師佛萊迪•戈麥斯（Freddie Gomez）認為，封城是遏制疫情進一步蔓延的最重要步驟。但是大陸嚴厲的強制隔離或完全封鎖城市等極端措施，在菲律賓等其他國家很難被接受。

他強調，中國的防疫手段需要審慎的檢查，實施「封城」以降低確診病患的措施，可以參考，。

戈麥斯向BBC中文說：「儘管能達到預期的防疫效果，基本的人道和尊嚴也不應受到剝奪。」

他並強調，此時此刻，政府的任務是要成為一個能讓民眾信任並維護大眾福祉的領導者。

菲律賓當局日前宣佈馬尼拉封城，除了銀行和醫療、及民生物資商店外，購物中心全面關閉，同時向對國內航班發出禁令，甚至宵禁，以防止人們外出參加社交聚會。

香港城市大學傳染病及公共衛生學系陳聲則認為「封城」的確減緩了病毒的傳播，但也強調完全封閉城市，會造成很多經濟及社會問題，且並非適用於每個城市。

他認為各國政府能從武漢防疫經驗上學習的是在封城前必須制定全面的配套措施，像是適當的隔離程序和醫療設施、如何隔離確診及健康的人，以及如何將無症狀、輕症及重症的病人分開診斷，要做到這些必須要有大量的志願者以及足夠的醫療設施。

陳聲強調：「最重要的事，人民和政府必須合作，當這些條件都滿足後，封城才有效，否則封城只會導致更多問題。」

西班牙發佈全國緊急狀態

丁沃爾指出，中國政府有能力及資源強制封城及強制隔離確診個案，但這樣的做法對國家管治的合法性會造成衝擊。

他說：「放眼世界，只有少數國家的政府擁有像中國如此強大的權力。」

比起中國的強硬手段，戈麥斯建議借鑒韓國、新加坡及台灣的做法。當地政府有效的遏止疫情蔓延，像是制定針對性的隔離措施並即時訂定旅遊禁令。

他特別點出韓國的防疫政策，稱韓國廣泛進行篩檢，減輕醫院負擔，也降低醫護人員的感染風險，同時還發展特殊的應用程序，能追蹤病例，確保他們與大眾保持距離，以防止確診數目增加。

(中時 )