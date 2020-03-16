居家檢疫逃往北市 新北盧禮勇尋獲 20:222020/03/16 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市將針對居家檢疫趴趴走民眾開罰。（資料照／葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，新北市民政局16日公布居家檢疫失聯的「盧禮勇」，在今日晚間7時被新北市警方在台北尋獲，面對警方與衛生人員詢問，他保持緘默，不願透漏失聯原因，後續將由警政及衛政移送集中檢疫及裁罰。 民政局表示，該個案為國人， 3月9日自香港入境後，被列為居家檢疫關懷對象，不得外出14日，不料卻在3月14日起失聯，16日被公布姓名。 居家檢疫趴趴走 黃偉哲：不吃蘿蔔就挨棍子 又一居家檢疫偷溜擅離 台南市府開罰 (中時 ) #檢疫 #失聯 #居家 #警方 #政局 也許您會感興趣 推薦閱讀 不甩居家檢疫 北市重罰百萬 04:102020/03/12 地方新聞 獨居老翁失聯恐失溫 警方火速救援 19:432020/03/12 社會 快訊》桃園龜山深夜火警 1死2失聯 00:102020/03/13 社會 2孕婦待產檢 361人一採全陰性 04:102020/03/14 生活新聞 上海返澎湖奔喪 擅離住所將開罰 04:102020/03/14 地方新聞 邊境檢疫 輕美仇中 04:102020/03/14 時論廣場 失聯移工開毒趴 因為這原因遭警逮 14:572020/03/14 社會 回國得居家檢疫 戴資穎這樣說 21:122020/03/14 體育 阿聯酋今飛最後一班 旅客等候檢疫審核人潮塞爆 19:532020/03/15 生活 居家檢疫失聯 新北市全面搜尋盧禮勇 15:092020/03/16 社會 社會熱門新聞 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 90歲獨居爺爺領40萬！無助站郵局悲吐：兒子走了...警忍淚護鈔 - 社會 居家檢疫逃往北市 新北盧禮勇尋獲 - 社會 新婚2月狠父暴怒踹死4歲繼子 母等18小時才報警 - 社會 妹子戀上「凱燕哥」2周獻身17次 驚覺是國產車喊分 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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