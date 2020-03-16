新冠肺炎疫情延燒，新北市民政局16日公布居家檢疫失聯的「盧禮勇」，在今日晚間7時被新北市警方在台北尋獲，面對警方與衛生人員詢問，他保持緘默，不願透漏失聯原因，後續將由警政及衛政移送集中檢疫及裁罰。

民政局表示，該個案為國人， 3月9日自香港入境後，被列為居家檢疫關懷對象，不得外出14日，不料卻在3月14日起失聯，16日被公布姓名。

(中時 )