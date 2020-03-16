受到新冠肺炎疫情擴大的影響，日本外務省決定要求民眾，盡量勿前往歐洲的幾乎所有地區。

外務省目前發布有關歐洲方面的「傳染病危險資訊」是將以義大利北部為主的5個州等都列為「3級」，即勸告停止前往。

接下來打算擴大到義大利周邊地區，以及包括冰島、西班牙的馬德里等部分地區。

除此之外，德國、法國、挪威等歐洲26個國家則將列為「2級」，即要求民眾自我克制，盡量不要前往。

故除了英國等之外，歐洲幾乎全區都將被日本列為勸告停止前往或盡量不要前往的對象。

(中時電子報)