日外務省要求民眾盡可能別去歐洲 20:332020/03/16 中時電子報 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 義大利羅馬市民3月16日在超市外排隊，每個人都特意將距離拉大，以防止感染新型冠狀病毒。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情擴大的影響，日本外務省決定要求民眾，盡量勿前往歐洲的幾乎所有地區。 外務省目前發布有關歐洲方面的「傳染病危險資訊」是將以義大利北部為主的5個州等都列為「3級」，即勸告停止前往。 接下來打算擴大到義大利周邊地區，以及包括冰島、西班牙的馬德里等部分地區。 除此之外，德國、法國、挪威等歐洲26個國家則將列為「2級」，即要求民眾自我克制，盡量不要前往。 故除了英國等之外，歐洲幾乎全區都將被日本列為勸告停止前往或盡量不要前往的對象。 (中時電子報) #歐洲 #民眾 #盡量 #地區 #列為 #3級警戒 #2級警戒 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情嚴峻！中歐、中東、中亞、北非42國 提升「第三級警戒」 18:362020/03/16 社會 歐洲病例暴增 張上淳：恐因衛生習慣不嚴謹 19:202020/03/16 生活 即 新冠當前 荷蘭人排隊不為口罩 竟為這個 19:432020/03/16 國際 國際熱門新聞 新冠疫情大爆發 美向封城邁進 - 國際 BBC：「中國抗疫模式」引全球反思 難以在全世界複製 - 國際 英疫情不妙恐拖至明年春 估8成人口染疫多達790萬人須住院 - 國際 師法台防疫措施 以色列關閉全國餐廳、咖啡館 - 國際 有新冠病例 超過3800郵輪客沒檢測佛州全下船 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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