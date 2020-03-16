陳櫻文（布丁姊姊）近日受訪，去年剛生老三么兒小艾綸的她身材恢復良好，整個孕程只胖8公斤，堪稱標準體重，連生3個兒子的她對於孕期體重控制其實是「精益求精」，「我第1胎胖25公斤，第2胎胖20公斤，這一胎加水腫只胖8公斤，所以恢復比以前快。」她提及這胎懷孕初期，自己不知道懷孕了，還努力做運動，大概是那時累積了不少肌肉量，所以控制得很滿意。

提及如何保持好身材，陳櫻文表示：「產後3個月是關鍵期，這3個月如果沒恢復好，之後會比較難瘦，我這段時間不吃重口味食物，飲食盡量清淡。」她笑稱自己跟老公與3個兒子同住，根本像搬進男生宿舍，「小的現在還小，老大跟老二活力真的很充沛，前陣子還沒開學，加上疫情緊張，所以小孩都在家裡，老公會跟小孩玩槍戰，我那時覺得比較煩躁，後來乾脆讓老公帶小孩去樓下運動，先放電，晚上比較早睡。」

陳櫻文2016年抱著二兒子參觀華山顛倒屋。（資料照片）

兒子們不只精力太旺盛，陳櫻文認為生活習慣也不太一樣，「兒子們不重睡、不重吃，也不愛漂亮，平常帶他們買衣服，不會挑帥氣款式買，反而很關心穿上之後，行動是否自如。」她好氣又好笑說：「我是女生，結果因為家裡都男生，明明要放下的馬桶蓋，反而是打開的。」但她也期待，等小兒子再大一點，她跟著兒子們作息活動，應該會變瘦。

(中時 )