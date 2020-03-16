新冠肺炎疫情不停延燒，中央流行疫情指揮中心15日宣布新增6名境外移入案例，16日再增8例，也都是境外移入。對此，急診專科王士豪醫師表示，新冠肺炎並非如同一般流感，只要感染就可能造成後遺症，害人又害己，他呼籲想出國的人，真的要「三思而行」！

王士豪說，新冠肺炎真的不像流感，他認為流感或是一般季節性感冒，主要攻擊上呼吸道，極少數重症併發腦炎或心臟發炎，或是肺炎。但是除非重症，如果只是流感或季節性感冒輕症者痊癒之後幾乎都不會有後遺症。

這張圖說明全世界新冠肺炎疫情爆發的大都市幾乎都是航空業的主要轉機點，也就是Hub。(圖/摘自山雲白袍健康顧問有限公司＠王士豪醫師)

但是新冠肺炎主要攻擊下呼吸道的細支氣管及肺泡。除非是體質超強，完全無症狀，否則只要出現下呼吸道症狀，例如：咳嗽、咳痰、呼吸困難、喘等狀況，那麼即使痊癒，仍有可能會留存程度不一的後遺症，例如：肺纖維化，就是肺部組織受傷之後的結痂，這會阻礙肺部的換氣功能。他也表明，根據香港醫院管理局的小型研究，首批康復的12人中，有2到3人的肺活量，下降20％至30％。

王士豪表示，他明白政府強勢限制民眾旅遊，會讓民眾感覺不方便。但若感染新冠肺炎，恐怕有不小比例的病人無法全身而退，可能帶著後遺症，無法船過水無痕。姑且不論可能害人，新冠肺炎本身就是會害己的。他希望此時想出國的人，真的要深思。

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(中時電子報)