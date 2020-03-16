新冠肺炎疫情不停延燒，中央流行疫情指揮中心15日宣布新增6名境外移入案例，16日再增8例，也都是境外移入。對此，急診專科王士豪醫師表示，新冠肺炎並非如同一般流感，只要感染就可能造成後遺症，害人又害己，他呼籲想出國的人，真的要「三思而行」！
王士豪說，新冠肺炎真的不像流感，他認為流感或是一般季節性感冒，主要攻擊上呼吸道，極少數重症併發腦炎或心臟發炎，或是肺炎。但是除非重症，如果只是流感或季節性感冒輕症者痊癒之後幾乎都不會有後遺症。
但是新冠肺炎主要攻擊下呼吸道的細支氣管及肺泡。除非是體質超強，完全無症狀，否則只要出現下呼吸道症狀，例如：咳嗽、咳痰、呼吸困難、喘等狀況，那麼即使痊癒，仍有可能會留存程度不一的後遺症，例如：肺纖維化，就是肺部組織受傷之後的結痂，這會阻礙肺部的換氣功能。他也表明，根據香港醫院管理局的小型研究，首批康復的12人中，有2到3人的肺活量，下降20％至30％。
王士豪表示，他明白政府強勢限制民眾旅遊，會讓民眾感覺不方便。但若感染新冠肺炎，恐怕有不小比例的病人無法全身而退，可能帶著後遺症，無法船過水無痕。姑且不論可能害人，新冠肺炎本身就是會害己的。他希望此時想出國的人，真的要深思。
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。