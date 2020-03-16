吳子豪、大元、簡廷芮、顏毓麟、謝佳見、胡釋安、傅顯皓、劉黛瑩等藝人入住入住國際級桃園大溪笠復威斯汀度假酒店「日曬防疫」。（藝和創藝提供）

謝佳見、胡釋安玩獨木舟。（藝和創藝提供）

金鼠年一開春就遭逢新冠肺炎，很多公司紛紛取消春酒，全球景氣冷颼颼，「藝和創藝」把傳統春酒改為春季員工旅遊，帶全體藝人謝佳見、簡廷芮（Dewi）、顏毓麟、林艾璇（大元）、胡釋安、劉黛瑩、傅顯皓、吳子豪和員工走出戶外，進行「日曬防疫」，白天在峇里島風泳池玩獨木舟、入夜開露天睡衣趴同樂，並分成紅白兩隊對抗，謝佳見堪稱白隊大魔王，為隊伍取名「消極掰」隊，力抗顏毓麟領軍的「紅不讓」隊！

水上一開戰，白隊的獨木舟都回返接力第二趟了，顏毓麟和大元的船卻越划越偏，最後兩人躺在船上投降，被大魔王謝佳見虧：「是划到濁水溪去嗎？」他還暴衝去翻紅隊船，大元被嚇到後自己跳下水，兩人全身濕透，讓大家都笑翻！

紅隊慘叫連連，簡廷芮「七pupu」抗議「消極掰」隊長謝佳見是大魔王，謝佳見反虧他們該改名「愛生氣」隊，但「船頭吵船尾合」，懲罰是晚上吃飯時，玩主僕遊戲，輸的紅隊就是僕人，要侍候白隊主人吃飯，顏毓麟得知謝佳見愛吃炒飯，特別準備黃金蝦炒飯，還擺盤兼上菜，讓主人謝佳見爽歪歪！

「藝和創藝」全公司藝人與團隊近20人入住大溪WESTIN度假村，享受難得的悠閒時光，適逢該酒店舉辦週年慶，有水上電影院、旋轉木馬、獨木舟和Happy Hour暢飲等活動，全員從昨晨出發時就玩得不亦樂乎，祭出遲到者開罰，大家押公司大寶貝胡釋安找車位容易遲到，沒想到遲到的居然是坐小黃來的簡廷芮，只遲到1分鐘，就開罰500元！她大器掏出五百大洋，充當大家睡衣趴的零食基金！

(中時 )