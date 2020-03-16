由美國國立衛生研究院(National Institutes of Health，NIH)與醫療用品公司Moderna聯合開發的新冠病毒疫苗，已於今(16)日在美國正式展開臨床試驗，以測試疫苗的安全性與相關副作用。不過美國衛生部門表示，任何疫苗都18個月以上才能獲得認證，通過臨床試驗後還要1年多才能投入廣泛應用。

據《美聯社》報導，美國一項針對新冠病毒疫苗的初步臨床試驗已於當地時間16日正式開始，首位試驗參與者將接受疫苗注射。該疫苗由美國國立衛生研究院與Moderna醫療公司聯合開發，總共有45名年輕健康的志願者將被注射不同劑量的疫苗，試驗目的是為確認疫苗的安全性，並檢測其相關的副作用是否合乎人體健康標準。

美國衛生部門表示，任何疫苗需要18月以上獲得認證，即使疫苗通過初步安全性試驗，也需要1至1年半時間才能投入廣泛應用。

隨著新冠病毒在世界各地快速擴散，全球已有數十個研究小組正在爭相開發疫苗。重要的是，這些研究人員正使用各種不同類型的新技術開發新冠病毒疫苗，它們的生產速度與研發進度更快，效果也可能更好。

報導說，研究人員甚至也預備開發出正式疫苗上市前的臨時疫苗，用於在短時間──例如1至2個月──保護人們不受病毒侵襲。

另一家公司Inovio Pharmaceuticals則計劃在下個月在賓州大學和堪薩斯的測試中心對數十名志願者進行疫苗的安全性測試，隨後在中國大陸和韓國進行類似的研究。

(中時電子報)