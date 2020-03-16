徐若瑄16日推出新閩南語創作單曲〈別人的〉，獻給在天上父親，同時宣告回歸音樂圈，加盟索尼音樂，她說：「老爹一定在天上，微笑看顧著我們。」昨新歌前導片一釋出，她在臉書轉發，寫下與逝世的父親過往相處的點滴，「以前，您總是說我很大女人恰北北(兇巴巴)要溫柔點...您說我是工作狂，連菜都不會煮...」。

她懂得父親擔心都是出自於愛，也很開心在父親的有生之年，看到她披上婚紗及讓父親抱到金孫，她沒有遺憾了。而她從小與父親感情深厚，卻在2017年耶誕節與老公的家族在北海道旅行，大姐突然轉達在病榻的徐爸爸問了一句：「若瑄會返來某？」因父親向來報喜不報憂，她當下歸心似箭、心急訂機票，帶著老公和小孩回台直奔醫院，這也是她與父親的最後一次的見面。

去年她擔任電影《孤味》監製，想寫歌給父親，和金曲台語歌后江蕙的製作人陳子鴻合作，她憶及在婚禮上，父親在台上幽默說：「嫁出去的查某囝，丟別人的啊啦。」但她在心中留了一句未曾開口說出的話，她想對爸爸說：「阮毋是別人的！」

她提到該曲在歌名定案前，眾人猶豫不決，她臨機一動用「博杯」問了父親，最後選擇簡單俐落的「別人的」。此外，她日前拍攝新宣傳照，團隊決定用她穿粉色禮服，她驚呼：「徐老爹最愛蘭花！這件衣服正是那個蘭花的顏色。」她覺得父親一直陪伴身邊。

(中時 )