在全球疫情延燒情勢下，貿協籌組14家台灣優質廠商，分別於9日及12日在瓜地馬拉及墨西哥市辦理洽談會，共有160家買主與台灣業者完成235場次洽談，業者表示，面對全球疫情肆虐，更應逆向思考，化危機為轉機，在謹慎防護下掌握時機開拓市場，據了解，此行已有部分業者在瓜、墨兩國找到可長期經營的買主，兩國市場值得深耕。

該團由外貿協會副秘書長林芳苗率團，參加廠商產品多元，包括汽機車零配件、農業材料及用品、五金、安全護具、紡織、機械等。

我駐瓜地馬拉大使鄭力城於首站瓜地馬拉市洽談會上表示，台灣與瓜地馬拉友邦情誼深厚，自2006年簽署自由貿易協定以來，雙方經貿關係逐年成長，台灣為該國資通訊及科技的重要供應來源，雙邊的關係對於瓜國經貿發展有正面影響；瓜國經濟部貿易次長Edith Flores則說，瓜國提供台灣廠商多項投資優惠，歡迎業者前往投資。

外貿協會副秘書林芳苗此行也分別拜會瓜地馬拉及墨西哥兩國重要工商團體，推廣台灣產業優勢並邀請組團訪台採購及尋求技術合作夥伴。拜會對象包括瓜地馬拉出口商協會、AGEXPORT、墨西哥全國工業總會、墨西哥全國製造業同業公會及汽車產業聚落協會。

外貿協會副秘書林芳苗指出，瓜地馬拉為台灣重要友邦，也是中美洲最大市場，擁有豐富天然資源，其海鮮及咖啡向為國人喜愛，台灣與瓜國的雙邊貿易也逐年成長，去年雙邊貿易總額達2.08億美元，較上年成長12％，台灣廠商可利用瓜國作為推廣中美洲的平台。另外，美墨加協定（USMCA）即將實施，當中的環保條款對於綠能製造制定一定要求，使墨西哥必須快速發展綠能產業，而台灣在循環經濟、環保等各項綠能產業、智慧製造等產業相當成熟，台灣與墨西哥經貿發展及技術合作機遇大。

(旺報 )