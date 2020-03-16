10F 欣葉。(業者提供／蔡依珍桃園傳真)

4F 夢工場。(業者提供／蔡依珍桃園傳真)

3F 泰集。(業者提供／蔡依珍桃園傳真)

3F 老乾杯。(業者提供／蔡依珍桃園傳真)

2F 悦亨樓。(業者提供／蔡依珍桃園傳真)

1F 春水堂。(業者提供／蔡依珍桃園傳真)

新冠肺炎衝擊餐飲業，桃園中茂新天地祭出優惠活動攬客，3月20日至4月19日，7大餐飲品牌消費滿1000元就贈抽獎券，有機會抽中各店家的免費招待券、折價券、免費餐點、紅酒等獎項，歡迎嚐美食、到中茂。

桃園藝文特區旁的中茂新天地美食雲集，有世界珍珠奶茶發源地【春水堂】、桃園喝到世界級的調酒【悅亨樓】、米其林推薦的成熟大人燒肉聖地【老乾杯】、時尚的泰式飲食美學代表【泰樂】、寓教於樂X舒適輕鬆的親子餐廳【夢工場親子主題餐廳】、嗜辣饕客的美食天堂【滿堂紅】、以及道地日本料理X五星級Buffet【欣葉日本料理】。

中茂新天地有鑑於疫情讓餐飲品牌業績和人潮受到影響，結合館內7大餐飲品牌推出聯合企劃，單日單店單筆消費滿 1000 元就贈抽獎券乙張，有機會抽中七大餐飲品牌推出的美食享樂券，地址在桃園市桃園區同德五街77號，更多資訊可上https://reurl.cc/L33xA4。

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