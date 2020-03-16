新冠肺炎疫情肆虐，疫情重創兩岸演藝圈，金曲台語歌后張秀卿近期的活動、商演紛紛被延期、取消，粗估10多場，損失上百萬，不過她趁空檔休息、放假，她與小她12歲的老公王國贊在2014年結婚後，最大願望是拼生子，今年49歲的她，至今不斷的看西、中醫，現多調養身體、運動，自我鼓勵：「從來沒放棄，繼續努力做人！」

她去年接下節目《MUCH金點秀》，頗受好評，她日常除了演出工作會上台北之外的時間，都與老公定居台南，她透露老公近來選上青商會總會長，行程滿檔，她有時在家大秀廚藝，上月情人節時，她當大廚煎牛排，慰勞工作辛苦的老公，「在家吃最美味，真的好美味呦。」

被問及14日是白色情人節否有慶祝？她笑表示完全忘記那天是白色情人節，但生性浪漫的老公卻惦記在心裡。當天她老公在外忙工作，仍抽空特地致電給她，老公先賣關子：「妳知道今天是什麼日子嗎？」她突然聯想到〈辣妹嫁到〉的歌詞，「聽說拜五的音樂真秋逃」，開心的跟老公打趣說：「辣妹嫁到！」老公卻無奈：「冷笑話，你很冷欸，白色情人節快樂。」夫妻倆的互動逗趣，讓她樂開懷。

(中時 )