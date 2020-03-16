任家萱（Selina）上月底首度去露營，收穫滿滿，13日適逢她的愛犬Pinky的1周年忌日，她說與其在家哭，不如去山上，揪好友赴宜蘭露營3天2夜。Selina在現場準備新的小帳篷、燈飾，寫下「Pinky I Love U」，她的經紀人表示因Pinky以前在家裡的床就是一個小帳篷，也是Pinky最喜歡的地方。

而Selina原本很怕蟲，過去頻婉拒友人的露營邀約，但近來新冠肺炎肆虐，她趁空檔與好友郊外走走，加上首次露營感覺很棒，順勢迷上露營。她在第2次露營，擔任廚娘，獲得好評，不過期間遇到許多突發狀況，她直呼：「精彩到，我才大哭2次而已。」

她分享在夜晚時，原本在享受百萬夜景，山上竟吹起強勁的大風，甚至把睡帳吹垮，讓他們手忙腳亂收拾，趕緊就寢，隔天早上出大太陽，結果一會兒就下大雨，只好穿著雨衣、雨鞋，她無奈：「我可憐的營友們杵在客廳帳，想著是不是該收帳回家了。」

但他們隨後由營友的幫助，轉移到地勢較低的營區，當一切都安置妥當，又立刻出太陽，她笑說：「天氣好到剛剛的風雨像是我在做夢，心裡忍不住嘟囔是Pinky妳在捉弄我嗎？」並表示這次露營在四季中完成，「是不是很值得拍手、尖叫，我對Pinky的愛會一直延續，我的露營人生未完待續...。」

Selina日前去露營。（擷取自臉書）

Selina日前與妹妹任容萱及友人去露營。（擷取自臉書）

Selina日前去露營，遇到下大雨。（任真美好提供）

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