去年擊敗趙德胤《灼人秘密》、祖峰《六欲天》等華語片，奪下坎城影展「一種注目」最佳影片大獎的巴西電影《被遺忘的人生》，將於4月17日在台上映。該片改編自巴西女作家瑪莎巴塔莉婭（Martha Batalha）15年前的暢銷小說，劇情描述一對感情甚篤的姊妹，姊姊姬達（尤莉亞史托克Julia Stockler飾）渴望著真愛的降臨，妹妹尤莉絲（卡蘿杜瓦茲Carol Duarte 飾）則希望成為一名鋼琴家。兩姊妹被迫分隔兩地，一生渴望再見對方，卻總在峰迴路轉的命運中擦身而過。

該片在坎城首映時感動全場，不少觀眾哭成淚人，甚至淚擁演員哭成一團。由《我想有個家》導演娜迪拉巴基（Nadine Labaki）領軍的評審團，更將最佳影片大獎頒給該片，國際媒體〈銀幕〉（SCREEN）也讚賞電影「深厚情感超越任何言語」，更提醒觀眾「最好要準備手帕」，《被遺忘的人生》目前在美國電影網站IMDb勇奪8.1高評。

《被遺忘的人生》故事發生在50年代的里約熱內盧，片中姊妹一生渴望重逢卻難如登天，最後才發現她們過去數十年來，其實都住在同一個城市裡。原著作者將其母親的離奇故事擴及當代女性，費時30年寫出這部動人傑作，不僅入選「聖保羅文學獎」，並在暢銷英、美、德、法、義大利等20多國後，被巴西導演凱里阿努茲（Karim Aïnouz）搬上大銀幕。他以情節劇方式，呈現這個縱跨數十年的感人故事，並讓那些埋藏夢想、一生為家人默默付出的女性們的人生「不再被人遺忘」。

《被遺忘的人生》導演凱里阿努茲（Karim Ainouz）大學攻讀建築，畢業後從事都市規劃。從小在婆婆媽媽群中長大的他，一次偶然機會、拍攝自己外婆故事的影片，竟意外感動所有親朋好友，讓他決定改行拍電影，作品分別入選過威尼斯、坎城及柏林三大影展。這部新片《被遺忘的人生》是他的第七部電影，除勇奪美國國家影評協會最佳外語片。讓人眼睛一亮的是，該片還請出「巴西最偉大女星」《中央車站》柏林影后費娜達蒙蒂妮蘿（Fernanda Montenegro）復出，片尾她外表優雅、內心澎湃的一場演出，獲得〈好萊塢報導〉盛讚引領全片至「令人欣慰的新境界」。

電影《被遺忘的人生》在殘酷的生活中，默默致敬著女性的堅韌，以及「愛」與「希望」在人生無助時的重要性，曾獲選代表巴西角逐2020奧斯卡最佳國際電影。值得一提的是，為襯托片中妹妹尤莉絲的鋼琴家夢想，華麗配樂強大到讓人驚豔，不僅李斯特、葛利格的鋼琴樂曲妝點得恰到好處，一曲妹妹尤莉絲赴音樂學院面試時、所彈奏的蕭邦〈練習曲〉，更傳達出她對音樂的夢想與堅持。全片音樂與劇情轉折完美結合，被美國〈綜藝報〉讚賞是「一幅美麗動人的畫像」。

(中時 )