我叫賴濬銘，朋友都叫我「賴打」，我熱愛音樂，我是爵士鼓手，也在一個知名樂團中擔任貝斯手；我除了熱衷玩音樂，也經營音樂工作室十多年，工作室除了販售各種熱門樂器，也設置教室從事音樂教學。

新冠肺炎疫情好像愈來愈嚴重，但對我的音樂工作室影響並不大。雖然我的工作室就開設在捷運站旁，也很靠近學校，但它並非靠人潮賺錢的「武場」，鎖定的對象不是路過的行人；到我這邊來選購音樂器材的顧客，都已經有特定想買的東西，因為相信我跟店員的專業，才會特地前來店裡聽聽我們的意見，再比較、挑選不同的品牌或規格。

為了因應疫情，到我們店裡的客人都必須先測量耳溫，還要用酒精消毒才能觸碰樂器，避免可能的感染；如果要到樓上的教室上課，除了量耳溫之外，全程還要載口罩，這樣子才能讓老師跟學生都安心。

最近其它樂器行的生意的確比較不好，除了受到疫情衝擊之外，也因為今年過年來得比較早，買氣已經下滑。因為我這間店面所在的建築面臨都市更新，要拆掉重建，我已在附近找好新的地點，要把工作室將要搬到邊，所以最近正在清倉拍賣，我的生意不僅沒有下滑，業積反而上揚；雖然說拍賣價格比較低，賺不到什麼錢，但比起其它同業，我算是幸運的。

建議大家，對抗肺炎疫情除了要勤洗手、量體溫與注意環境消毒之外，多多聽音樂、玩樂器，保持愉快的心情也很重要。

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(中時電子報)