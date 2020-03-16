新北市政府防疫新冠肺炎超前部署，14日舉辦首場亞洲城市「新冠肺炎社區感染大規模防疫演習」，由市長侯友宜擔任指揮官，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中部長也全程指導，影片流出吸引各國網民留言，紛紛表示「美國為什麼不這樣做？」也有網友留言大讚「這些人非常聰明」。

陳時中表示，新北市超前部署的演習十分逼真，將民間團體、醫院、和衛政等各各體系都連結起來，更表示「若大家都這樣做，指揮中心就可以鬆口氣」，盼中央會與地方一起努力戰勝肺炎。

美國之音報導新北市超前部署防疫演練，吸引網友爭相留言稱讚。（圖／截自VOA YOUTUBE頻道）

侯友宜則提到，台灣目前確診個案與各國相比算是很少，但歐美案例逐漸擴增，因此這次演習設定為新北市出現超過3000例大規模感染時的因應對策。

新北市政府大規模演習防疫影片上傳至YouTube吸引上萬網友觀看，國外網友紛紛留言「為什麼美國不做」、「這些人非常聰明」、「做得好」。

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(中時電子報)