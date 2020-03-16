海外疫情致死病例 首度超過大陸境內 21:262020/03/16 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情在大陸海外地區的致死病例數首次超過大陸境內。據《華爾街日報》報導指出，截至16日下午2點半，美國約翰斯‧霍普金斯大學發佈的即時統計資料顯示，全球新冠肺炎死亡病例達6513例。 而據大陸國家衛健委16日通報，截至15日晚間24點，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例3213例。依據此統計顯示，大陸海外地區的累計新冠肺炎死亡病例數已超過大陸境內。 (旺報 ) #大陸 #新冠 #新冠肺炎 #死亡病例 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠延燒 林書豪捐400萬防疫 11:232020/03/12 體育 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 伊朗新冠肺炎確診病例增至10075例 死亡429人 19:372020/03/12 兩岸 日本新冠肺炎確診增至657例、死亡17例 19:362020/03/12 國際 交部紓困 國際郵輪業者3大獎補助 23:442020/03/12 政治 疫情嚴重 美職足MLS停賽1個月 00:102020/03/13 體育 歐美防堵慢半拍 疫發不可收拾！專家稱1～2個月內恐難改善 04:102020/03/13 生活新聞 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 日本新冠肺炎確診病例累計增至711例 死亡19人 19:172020/03/13 國際 紐西蘭要求所有入境旅客即日起自主隔離14天 16:122020/03/14 國際 國際熱門新聞 新冠疫情大爆發 美向封城邁進 - 國際 即 新冠當前 荷蘭人排隊不為口罩 竟為這個 - 國際 BBC：「中國抗疫模式」引全球反思 難以在全世界複製 - 國際 師法台防疫措施 以色列關閉全國餐廳、咖啡館 - 國際 英疫情不妙恐拖至明年春 估8成人口染疫多達790萬人須住院 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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