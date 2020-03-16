新冠肺炎疫情在大陸海外地區的致死病例數首次超過大陸境內。據《華爾街日報》報導指出，截至16日下午2點半，美國約翰斯‧霍普金斯大學發佈的即時統計資料顯示，全球新冠肺炎死亡病例達6513例。

而據大陸國家衛健委16日通報，截至15日晚間24點，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例3213例。依據此統計顯示，大陸海外地區的累計新冠肺炎死亡病例數已超過大陸境內。

(旺報 )