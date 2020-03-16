美國國防部表示，3月8日至9日，美國海軍在阿拉伯海舉行了一場聯合反水平面演習，美旋風級巡邏艇（Cyclone class）、P-8A海神式(Poseidon )海上巡邏機，與AC-130W 刺針2式(Stinger II)空中砲艇，首次進行此類聯合演習。

詹氏防衛(Jane’s Defense)報導，美國海軍司令部表示，該演習旨在增強美軍對付水面威脅的能力，先是巡邏艇拖曳目標，然後P-8A進行遠程偵察，然後將情報傳給負責打擊的AC-130W。

U.S. Navy Cyclone-class patrol coastal ships (PC) and P-8A Poseidon aircraft assigned to U.S. Naval Forces Central Command (NAVCENT) conducted a first of its kind joint exercise with AC-130W Stinger II gunships assigned to Special Operations Command Central (SOCCENT) pic.twitter.com/DgtVmJVks7 — Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) March 15, 2020

AC-130W砲艇機，舊稱「龍槍」(Dragon Spear）是C-130運輸機的改裝變體，由空軍特種作戰司令部（AFSOC）駕駛。它的機身右側是一系列的火砲，包括GAU-23型30公釐機炮、105公釐榴砲。另外也能投放炸彈，包括波音GBU-39小直徑炸彈（SDB）、雷神公司的AGM-176A輕型攻擊飛彈等。

空軍特種作戰司令部有12架這樣的空中砲艇，最新的成員是AC-130J「惡靈騎士」(Ghostrider)，因為機身更大，因此有更久的滯空時間與載彈量。

(中時電子報)