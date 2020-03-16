因應新冠肺炎疫情持續擴大，外交部今天宣布，自明（17）日零時起調升歐洲、中東、北非及中亞等相關國家及地區的旅遊警示為「紅色」，建議我國人避免前往。目前在這些國家或地區的國人離境，也應注意當地疫情及旅途傳染風險，做好個人防疫措施。

外交部發言人歐江安表示，為因應歐洲及中東地區疫情持續升溫，我國已發生多起自相關地區移入的病例，中央流行疫情指揮中心在3月14日宣布將歐洲申根地區國家、英國、愛爾蘭以及杜拜共28個國家及地區的旅遊疫情建議提升至「第三級」（警告）後，再於今天宣布新的警示。

其中東歐及巴爾幹地區、中東地區、北非地區（包括埃及、利比亞、突尼西亞、阿爾及利亞及摩洛哥等5國），以及中亞地區（包括喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克及蒙古等9國），共計43個國家及地區的旅遊疫情建議提升至「第三級」（警告），建議國人非必要應避免前往當地旅遊，14天內有上述國家或地區旅遊史，入境返國後須居家檢疫14天。

為維護我國人健康及旅遊權益，外交部也宣布就義大利（目前旅遊警示已紅燈）以外的25個申根地區國家，包括法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登，以及英國、愛爾蘭，連同上述43個國家及地區的旅遊警示燈號調整為「紅色」，建議國人避免前往。

歐江安表示，以上調整將自17日零時起生效實施。外交部後續將根據最新疫情發展及指揮中心指示，滾動調整對世界各地的旅遊警示，也提醒國人非必要儘量避免出國旅遊。國人如遇緊急狀況，請聯繫最近的代表處或辦事處尋求協助。

(中時 )