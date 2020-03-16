為加強防疫減少感染機會，東吳大學從3月17日開始，中午11點到12點半的用餐尖峰時間，暫停同學在兩校區的學生餐廳內用餐，現場會有工讀生高舉「防疫期間，為疏散人流，請儘量外帶」的立牌，希望學生多在空氣流通的室外用餐，初春天氣怡人也降低感染風險。

今年適逢東吳大學建校120年，無奈新冠肺炎肆虐，為了降低群聚風險，學校延後系列校慶活動，3月16日校慶當天則在安素堂舉辦祈禱會，出席的師長依「棋盤」間格入座，成為疫情下的另類風景！現場還送出「蘋安桔利祈福袋」，裡面裝有蘋果和橘子等水果，象徵疫情早日平息，全球平安吉利。

目前東吳大學人在國外的交換生約60人，在歐洲的交換學生已經全數聯繫上，得知有7人打算返台，學生回台後將不會直接進入校園，按政府規定在家進行14天的居家檢疫，除了鄰里長關懷之外，東吳大學的護理師每天也將了解關心同學的體溫和身體狀況，教務處同仁則會協助註冊及選課工作，待確認同學身體無虞之後，才會同學進入校園！

(中時 )