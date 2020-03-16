日本共同通訊社周一公布最新民調，70％受訪者認為受新冠肺炎疫情影響，今年夏季東京奧運不能按原定計劃在7月24日舉行，但25％認為可以。

近期其他民調也顯示許多日本民眾都認為應延後舉行東奧，這給主辦單位更多壓力去考慮延後或取消。

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