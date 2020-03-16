日本7成受訪民眾認為應延後舉辦東奧 22:172020/03/16 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本共同通訊社周一公布最新民調，70％受訪者認為受新冠肺炎疫情影響，今年夏季東京奧運不能按原定計劃在7月24日舉行，但25％認為可以。 近期其他民調也顯示許多日本民眾都認為應延後舉行東奧，這給主辦單位更多壓力去考慮延後或取消。 (工商 ) #延後 #東奧 #日本 #受訪民眾 #通訊社 也許您會感興趣 推薦閱讀 東奧組委會 一團亂 04:102020/03/12 運動天地 延賽風向球 難過IOC這一關 04:102020/03/12 運動天地 東京都知事小池： 東奧沒有停辦的選項 13:312020/03/12 國際 川普： 東奧延期會較好 川安緊急熱線討論疫情 08:452020/03/13 國際 聖火前一天才點燃 希臘取消東奧聖火傳遞活動 21:392020/03/13 國際 川普籲東奧推遲 日方堅持做自己 23:002020/03/13 財經 川普籲東奧推遲 日堅持不延 04:092020/03/14 財經要聞 東奧延不延 日私下模擬因應 04:102020/03/14 國際大事 東奧疫發不可收拾 04:102020/03/15 專題周報 日韓疫情緩和 安倍強調東奧如期 04:102020/03/16 焦點新聞 國際熱門新聞 即 新冠當前 荷蘭人排隊不為口罩 竟為這個 - 國際 BBC：「中國抗疫模式」引全球反思 難以在全世界複製 - 國際 即 川普應對新冠危機 都怪中國和歐洲 - 國際 新冠疫情大爆發 美向封城邁進 - 國際 西班牙確診人數達8744 超越南韓成全球第4多 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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