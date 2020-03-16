瑞典政府周一宣布推出逾3,000億瑞典克朗（約310億美元）振興措施來支撐經濟，以降低新冠肺炎疫情對經濟的衝擊。

從4月7日起，政府允許企業延後繳稅和繳付增值稅最多1年，來協助加強企業的流動性。這措施可回溯既往，即企業如果在今年元旦之後已繳稅，就可以申請索回稅金。

(工商 )