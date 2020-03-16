瑞典允許企業延後繳稅1年 21:242020/03/16 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞典政府周一宣布推出逾3,000億瑞典克朗（約310億美元）振興措施來支撐經濟，以降低新冠肺炎疫情對經濟的衝擊。 從4月7日起，政府允許企業延後繳稅和繳付增值稅最多1年，來協助加強企業的流動性。這措施可回溯既往，即企業如果在今年元旦之後已繳稅，就可以申請索回稅金。 (工商 ) #繳稅 #允許 #延後 #振興措施 #支撐 也許您會感興趣 推薦閱讀 針對受疫情衝擊產業、民眾 林伯豐籲所得稅緩徵半年 04:102020/03/12 財經要聞 《商情》買盤進場，支撐周三紐約期棉走升 10:172020/03/12 財經 公務員警察晉升訓練延後 高階文官培訓暫停 15:002020/03/12 政治 政策牛肉準備上桌 支撐A股向上 04:102020/03/13 投資理財 承啟AI伺服器事業 將成支撐動能 09:332020/03/13 財經 中歐峰會將延後舉行 11:342020/03/13 國際 美國政府可望祭出振興措施 美股期指漲停 20:522020/03/13 國際 中興又遭調查 美半導體業自救 04:092020/03/15 焦點新聞 科技巨擘 支持限制臉部辨識 04:092020/03/15 全球財經 《產業》2020米其林指南，延至Q3發表 16:482020/03/16 財經 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 降息更慘！美股熔斷後復市跌更重 逾2700點 - 財經 哭暈…買台積電暴虧要賣？網看完帳單突破盲腸 - 財經 斷頭快了！9635點非底部 散戶逃命機會剩2天 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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