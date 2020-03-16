法國反壟斷主管機關周一指蘋果在分銷管道上具有壟斷地位，並對代理商有違反公平競爭的行為，因此對蘋果開罰11億歐元。

加上對蘋果2家批發商各自開罰數千萬歐元，合計12.4億歐元，為法國歷來在單一反壟斷案件上開罰的最高金額。

蘋果已表達強烈不同意這項判決並計劃上訴。

(工商 )