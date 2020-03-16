法國指蘋果壟斷 開罰11億歐元 21:242020/03/16 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國反壟斷主管機關周一指蘋果在分銷管道上具有壟斷地位，並對代理商有違反公平競爭的行為，因此對蘋果開罰11億歐元。 加上對蘋果2家批發商各自開罰數千萬歐元，合計12.4億歐元，為法國歷來在單一反壟斷案件上開罰的最高金額。 蘋果已表達強烈不同意這項判決並計劃上訴。 (工商 ) #蘋果 #開罰 #法國 #億歐 #壟斷 也許您會感興趣 推薦閱讀 德商巴斯夫：疫情影響恐持續一整年 人員精簡計畫提前達標 16:452020/03/12 財經 ECB未降息 加碼1,200億歐元救市 04:092020/03/13 財經要聞 疫情失控 義下令全國關店 04:092020/03/13 全球財經 鳳山溪瀰漫惡臭 查獲魷魚加工廠排廢水 04:102020/03/13 地方新聞 巴斯夫投資重點進行區域轉移 中、印等亞太區優先佈局 13:532020/03/13 財經 上海返澎湖奔喪 擅離住所將開罰 04:102020/03/14 地方新聞 馬祖加強防疫 屢勸不聽縣府將開罰 17:172020/03/15 生活 又一居家檢疫偷溜擅離 台南市府開罰 20:412020/03/15 政治 馬祖加強防疫 不配合要開罰 04:102020/03/16 地方新聞 蘋果遭法國裁罰12億美元 股價盤前暴跌近11％ 19:142020/03/16 財經 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 美降息4碼救不了！道瓊開盤又暴跌逾2千點 再度熔斷 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 哭暈…買台積電暴虧要賣？網看完帳單突破盲腸 - 財經 斷頭快了！9635點非底部 散戶逃命機會剩2天 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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