美國媒體奧馬哈世界前鋒報周日報導，股神巴菲特女兒、現年66歲的蘇西（Susie Buffett）曾經坐在一名剛從西班牙回來的人旁邊2個小時，而此人的新冠肺炎病毒檢測呈陽性反應，因此她必須自我隔離2周。她強調跟該名人士近距離接觸後就沒有跟父親巴菲特有任何接觸。

(工商 )