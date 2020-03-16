股神巴菲特女兒要自我隔離2周 21:252020/03/16 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國媒體奧馬哈世界前鋒報周日報導，股神巴菲特女兒、現年66歲的蘇西（Susie Buffett）曾經坐在一名剛從西班牙回來的人旁邊2個小時，而此人的新冠肺炎病毒檢測呈陽性反應，因此她必須自我隔離2周。她強調跟該名人士近距離接觸後就沒有跟父親巴菲特有任何接觸。 (工商 ) #世界 #股神巴菲特 #女兒 #自我隔離 #美國媒體 也許您會感興趣 推薦閱讀 加速復工維穩世界經濟 04:102020/03/12 論壇廣場 兩岸關係永遠是台灣的重中之重 04:102020/03/12 時論廣場 巴菲特嚇到了：活89年以來第一次遇到這種事 19:032020/03/12 財經 英超危機 兵工廠主帥染新冠病毒 09:352020/03/13 體育 世界蘭展延期 3萬多株蘭花市區展出 01:332020/03/14 生活新聞 女兒像外國人 男怒做3次DNA掲真相 12:172020/03/14 日常 柬埔寨總理洪森孫女再次獲得世界數學競賽冠軍 17:062020/03/14 國際 女神卡卡防疫帶頭做榜樣 宅在家曬愛犬照 15:202020/03/15 娛樂 澳洲16日起海外入境旅客須自我隔離14天 17:302020/03/15 政治 8旬婦街頭迷路 只記得女婿是警察救了自己 15:462020/03/16 社會 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 降息更慘！美股熔斷後復市跌更重 逾2700點 - 財經 哭暈…買台積電暴虧要賣？網看完帳單突破盲腸 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 斷頭快了！9635點非底部 散戶逃命機會剩2天 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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