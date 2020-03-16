近期身陷財務危機的國泰航空16日公布，將出售6架波音777-300ER飛機給中銀航空租賃，總代為7.038億美元。此外，國泰航空並與中銀航空租賃簽署「售後租回」協議，也就是說，將飛機出售後再轉為向中銀航空租賃出租相關飛機。國泰稱，交易乃財務安排，讓國泰將其飛機資產變現，交易所得款項將用作一般營運資金。

香港經濟日報報導，國泰指出，相關租賃期由交付日期開始，至波音交付日期起計240個月（20年）後期滿，並於交付日期24個月後買入選擇權。中銀航空租賃總經理兼首席執行官Robert Martin表示，協議進一步鞏固雙方自2009年起建立的長期合作關係。

國泰航空自2019年受到香港反送中活動影響，業績大幅下滑，2020年初的新冠肺炎疫情更讓業績雪上加霜，不得不變賣資產以套現。國泰航空3月初已預告，2020年上半年將出現「重大虧損」，同時再下調運力，料3、4月運力將下調65％。

國泰主席賀以禮（Patrick Healy ）並稱，目前已有8成員工參與無薪假計劃，並稱公司年初仍有200億港元的流動資金，暫時沒有集資和裁員計劃，但他也多次強調目前挑戰是「前所未見（unprecedented ）」，目前不能排除任何可能。

(工商 )