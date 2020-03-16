原油價格已跌至2016年以來的最低水平，因為在OPEC與其盟國之間的價格戰中，新冠肺炎繼續對全球需求造成壓力，從而推動了供應過剩。

截至紐約時間上午8:00，國際基準布倫特原油期貨價格下跌多達10％，至每桶30.49美元。西德州中質油同時下跌8.13％至每桶29.15美元。

在新冠肺炎大流行期間，對航空燃料，汽油和柴油的需求大幅下降，因為航空公司取消了航班，巡航線路關閉了運營，並告知消費者實行社交疏遠。根據IHS Markit的報導，石油需求的前景已陷於困境，而OPEC與其盟國之間的全球價格戰則有可能將供應推至前所未有的水平。

IHS在報告中說，如果俄羅斯和沙烏地阿拉伯之間的全球價格戰繼續進行，同時世界在新冠肺炎大流行中陷入衰退，那麼今年前六個月的石油過剩可能會增長到8億至13億桶。

IHS Markit副總裁兼石油市場負責人吉姆·伯克哈德（Jim Burkhard）告訴媒體：「上一次出現如此大規模的全球盈餘從未如此。」「在這之前，本世紀全球六個月最大的盈餘是3.6億桶。即將到來的將是這個數字的兩倍甚至更多。」

IHS Markit說，石油過剩的主要原因是新冠肺炎大流行帶來的需求急劇急劇下降，而沙烏阿拉伯宣布將每天增加260萬桶原油供應，這打壓了價格。俄羅斯還表示，它可以每天增加多達30萬至50萬桶的原油產量。

報告稱，美國石油工業可能是供應過剩打擊最嚴重的國家之一。未來一年半的時間裡，美國的日產量可能下降多達200萬至400萬桶。

摩根大通（JPMorgan）稱，這可能導致負債累累的美國頁岩公司違約。該公司預計，假設原油在2020年下半年升至40美元/桶，並在明年升至50美元/桶，累積的高收益能源違約率將達到24％，主要在2021年。如果到2022年原油價格保持在每桶40美元附近，該比率可能會更高，達到59％。

(中時電子報)