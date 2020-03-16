原本只是單純的「修練」，居然鬧出人命？日本一名男子15日凌晨，與5名友人相約島廣島縣大竹市栗谷町的小瀨川，進行「身心修練」，沒想到男子沒多久突然失蹤，直到6小時後，才被警消人員發現，他在失蹤地點20公尺遠處的下游地段，早已沒了生命跡象。

根據日本多家媒體報導，任職於東廣島市某公司的29歲男子富永祥二，在小瀨川附近失蹤，當地警方15日凌晨1點左右接獲報案，警消一路搜救至上午7點左右，才在水深1.5公尺的河底，發現富永的屍體。

根據同行友人表示，他們是為了進行修練，才會相約去小瀨川，怎知卻發生憾事。一同前往「修行」的其餘5人，在接受警方調查時供稱，6人是透過「修行俱樂部」認識，而當晚要進行「入水修練」。

所謂的「入水修練」，就是在河川中反覆進行站立、蹲坐的動作，以此達到身心的修行。不過事發當時，由於視線不佳，另外5人士到凌晨1點左右，才發現富永失蹤，隨即在周邊搜尋男子身影，但仍找不到男子蹤跡，最後才連忙報警。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)