據香港東網16日報導，歐洲的新冠肺炎疫情嚴峻，西班牙16日公布，國內過去一日確診病例急增近千宗，累計共8744人染疫；死亡病例則增至297人。西班牙確診數至此已超越南韓，成為全球疫情第四嚴重的國家。

南韓疾病管理本部16日上午發布的統計數據顯示，當地時間15日0時至16日0時，南韓新增74例新冠肺炎病例，新增治癒303例。至此，南韓累計確診病例數增至8236例，累計死亡75例，治癒1137例。南韓新增病例已連續兩天在100例以下，此前一天南韓新增病例數為76例。

西班牙上周六（14日）已下令限制全國民眾活動；而在疫情擴散下，內政部長馬爾拉斯卡（Fernando Grande Marlaska）16日表明，下一步可能採取全面封關的鎖國措施。西班牙當局16日將就此與歐盟其他成員國開會商議。

另據新華社報導，美國約翰斯·霍普金斯大學最新發布的數據顯示，全球新冠肺炎累計確診病例台灣時間16日超過16萬例，大陸以外確診病例數超過大陸國內病例數。

據約翰斯·霍普金斯大學統計數據，截至美國東部時間15日23時（台灣時間16日11時），全球新冠肺炎確診病例達到169385例，大陸以外確診病例數最多的5個國家為義大利、伊朗、南韓、西班牙和德國，大陸以外死亡病例最多的5個國家為義大利、伊朗、西班牙、法國和南韓。西班牙是繼義大利之後，歐洲疫情第二嚴重的國家。

這些數據來自約翰斯·霍普金斯大學新冠病毒研究項目實時匯總的各國官方發布疫情報告。世界衛生組織每天發布的數據是以歐洲中部時間10時（台灣時間當日17時）所收到的各國報告為準。

(中時 )