全英羽球公開賽，我國拿下女子單打冠軍丶男子單打亞軍和雙打第三名的佳績， 蔡英文總統今天表示，針對國手和教練比賽回國後的居家檢疫，她已經指示體育署安排適當的場地和配套措施，協助國手繼續備戰奧運。

蔡英文今天在臉書謝謝台灣的體育國手，為了奧運資格不得不出國拚戰時，依然心繫台灣，配合防疫規定。

她說，針對國手和教練比賽回國後的居家檢疫，她已經指示教育部體育署配合中央流行疫情指揮中心，要安排適當的場地和配套措施，協助有需求的國手們，能夠一面居家檢疫，一面維持訓練，繼續備戰奧運。

昨天剛落幕的全英羽球公開賽，是全世界歷史最悠久的羽球賽，蔡英文恭喜外號小戴的戴資穎第三次勇奪女子單打冠軍，積分即將重返世界第一。她也恭喜男子單打亞軍周天成、男子雙打第三名的李洋和王齊麟，同步創下台灣選手有史以來最棒的成績！

蔡英文強調，不論是防疫還是體育，我們都讓世界看見台灣的努力，「我們也會繼續加油，拚防疫、也要協助選手拚出最好的成績！」

(中時 )