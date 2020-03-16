西班牙周一確診人數暴增近千例 21:262020/03/16 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西班牙衛生部緊急協調官員西蒙（Fernando Simon）周一表示迄下午止，新冠肺炎確診人數暴增近千例，從周日的7,753例上升至8,744例，死亡人數從288人增加至297人。政府表示全國維持緊急狀態的時間，將必須延長至超過原定的15天。 (工商 ) #全國 #確診 #千例 #暴增 #西班牙 也許您會感興趣 推薦閱讀 台大教授最新「疫情趨勢圖」曝光！義大利下場比武漢慘 20:062020/03/12 生活 NBA確診＋1 爵士當家明星Donovan Mitchell染新冠肺炎 23:092020/03/12 體育 日男散播病毒引公憤 女店員確診新冠肺炎 13:352020/03/13 國際 川普危機四伏！巴西駐美大使中鏢 曾與他共進晚宴 14:552020/03/14 國際 悲慘的里程碑 全球逾14萬人確診5000死！世衛警告 歐洲成疫情震央 04:102020/03/15 國際大事 陳時中籲國人 儘量不要出國 04:102020/03/16 財經要聞 高中生遊希臘1個多月返台確診 網瘋狂肉搜 07:522020/03/16 生活 39日神話破功！澳門新增境外移入確診…班機座位曝光 11:242020/03/16 國際 大陸15日新冠肺炎新增確診16例、死亡14例 09:392020/03/16 兩岸 一口氣多8例！曾赴義、西、德、奧等國 17:532020/03/16 生活 國際熱門新聞 即 新冠當前 荷蘭人排隊不為口罩 竟為這個 - 國際 BBC：「中國抗疫模式」引全球反思 難以在全世界複製 - 國際 即 川普應對新冠危機 都怪中國和歐洲 - 國際 新冠疫情大爆發 美向封城邁進 - 國際 西班牙確診人數達8744 超越南韓成全球第4多 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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