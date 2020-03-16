西班牙衛生部緊急協調官員西蒙（Fernando Simon）周一表示迄下午止，新冠肺炎確診人數暴增近千例，從周日的7,753例上升至8,744例，死亡人數從288人增加至297人。政府表示全國維持緊急狀態的時間，將必須延長至超過原定的15天。

(工商 )