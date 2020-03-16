外交部表示，因應新冠肺炎在全球蔓延，將歐洲、中東、中亞、北非等43國旅遊疫情，旅遊警示提高為紅色，建議國人非必要，應避免前往當地旅遊，14天內若有這些國家旅遊史，返台入境後須居家檢疫14天。

繼歐洲申根地區、英國、愛爾蘭、杜拜等28個國家和地區提升至第三級（警告）後，中央流行疫情指揮中心將東歐及巴爾幹地區（包括俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、羅馬尼亞、保加利亞、賽普勒斯、塞爾維亞、波士尼亞與赫塞哥維納、蒙特內哥羅、科索沃、克羅埃西亞、阿爾巴尼亞及北馬其頓等13國）、中東地區（包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼、葉門、科威特、巴林、約旦、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、以色列、土耳其、阿富汗、巴基斯坦及巴勒斯坦等16個國家/地區）、北非地區（包括埃及、利比亞、突尼西亞、阿爾及利亞及摩洛哥等5國），以及中亞地區（包括喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克及蒙古等9國），共計43個國家及地區的旅遊疫情建議提升至「第三級」（警告）。

外交部配合中央流行疫情指揮中心，將43個國家及地區的旅遊警示燈號調升為「紅色」，建議國人避免前往。目前在這些國家或地區的國人如果希望離境，應注意當地疫情及旅途傳染風險，做好個人防疫措施。

上述時間自台北時間3月17日零時起生效實施。外交部後續將根據最新疫情發展及指揮中心指示，滾動調整對世界各地的旅遊警示，也提醒國人非必要儘量避免出國旅遊。國人如遇緊急狀況，請聯繫最近的代表處或辦事處尋求協助。

(工商 )