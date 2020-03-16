大陸工信部近日在網站公告《汽車駕駛自動化分級》推薦性國家標準報批稿，若該標準正式實施，將是大陸第一個自動駕駛分級標準，而這意味著大陸自動駕駛發展將迎來政策性引導與保障。

對此，業內人士表示，新的分級標準給行業帶來利好，車聯網、路網基建有望加速，將帶來十兆元（人民幣，下同）量級的投資機會。

據了解，大陸國家發改委聯合多個中央部會於2月發布《智能汽車創新發展戰略》，該戰略提到，到2025年，大陸標準智慧汽車的技術創新、產業生態、基礎設施、法規標準、產品監管和網絡安全體系基本形成，有助於實現有條件自動駕駛的智慧汽車達到規模化生產，以及在特定環境下的市場化應用；另外，智慧交通系統和智慧城市相關設施建設也將取得進展。

該報告預估，展望2035年到2050年，大陸標準智能汽車體系全面建成、更加完善。

華泰證券指出，頂層設計為汽車產業指明發展方向，智慧化、網聯化、車路協同將帶動傳統汽車產業實現三大轉變，包括從機械產品向電子信息智能產品轉變、從交通工具向智慧移動空間和應用終端轉變、從單一製造業向多產業融合轉變。

華泰證券表示，整車、零組件、互聯網廠商、軟體、通信及交通基礎設施企業都必須轉變傳統思維，在新的產業生態體系中尋求新的定位；特別是5G技術將推動信息交互和智能決策算力升級，隨著通信技術的不斷演進，汽車和交通相關服務由此前的信息服務，向安全與效率服務，以及車路協同和自動駕駛服務演進，為汽車智慧化、網聯化提供保障。

華泰證券強調，車聯網作為萬物互聯時代的重要應用，與5G結合已經成為行業發展的必經之路；無人駕駛等技術要求毫秒級的時延和接近100％的可靠性，只有通過5G網絡的才能實現，因此，加速推進5G網絡建設是實現智慧網聯汽車的前提。

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(旺報 )