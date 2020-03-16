發警告了還出國？明知故犯者確診即公布姓名

急關閉臉書，但仍遭網友截圖，曝光她的臉書打卡內容。(圖/摘自PTT)

新冠肺炎境外移入個案大爆發，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天才宣布防疫新措施，非必要赴三級警告國家或地區者，不可領取防疫補償，還將被公布其姓名。但現在卻傳出新北中和中和瓦磘里的里長揪團照遊西班牙，且因早一步出發，返台有可能照領防疫補償1.4萬元。事件爆發後，掀起輿論撻伐，紛紛到里長林綺芳的臉書朝聖，她也急關閉臉書，但仍遭網友截圖，曝光她的PO文內容。

據悉，林綺芳去年開始號召里民一起出國旅遊，行程內容為「2020 南歐-西葡陽光風情」，團費每人約7萬3000元，出發日期為3月10日晚間8時從桃園出發到香港轉機，再飛往巴賽隆納；中間西班牙國內線巴賽隆納飛往里斯本；回程則是從馬德里到香港轉機，再回到桃園機場。

事件曝光後，林綺芳緊急關閉臉書，但仍遭網友截圖，在PTT分享林綺芳出發前曾在機場拍照打卡：「難得的經驗，飛機上發文，A380真的不一樣，坐得舒服，1人1排，自動升級商務艙，快樂出遊，平安回家，防疫工作全程做到！」

網友看了PO文，紛紛留言罵說「傻眼」、「玩的很開心嘛」、「祝你們在那邊玩的愉快，別回來了」、「浪費資源...」、「拜託取消他們的補助好嗎」、「返國時記者要去接機嗎？」

里長帶得這一團返台可領1萬4防疫補助？中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥強調，新措施公布後就是即日生效，但該起案例是否符合條件，因為他們已經出發了，且歐洲相關國家自17日起才會升級為第三級，這一點我們會再根據法規來討論，但不鼓勵這樣的行為。

(中時電子報)