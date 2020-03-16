華盛頓郵報報導伊朗挖掘大型墳墓埋葬大量新冠肺炎死者

美國知名媒體《華盛頓郵報》日前在大肆報導伊朗新冠病毒疫情嚴重時指出，伊朗已有大量未公布的感染者死亡，而埋葬這些死者大型墓地居然可以大到可以從太空中看到。對此伊朗媒體予以斥責稱，這根本是美國媒體意製造的假新聞，帶有的陰謀論味道與政治極化色彩。

據陸媒《環球時報》報導，伊朗媒體痛斥的《華盛頓郵報》的報導發表於3月12日，此一題為《新冠病毒（死亡病例）的墓葬坑如此巨大，從太空都能看到》的報導稱，伊朗宣佈出現首例新冠肺炎病例2天後，該國感染源附近一個墓地出現「異常」活動。

美媒華盛頓郵報刊出從太空可見的伊朗大型墓場照片，聲稱圈起處為近期挖掘的壕溝。（圖／環球時報）

《華盛頓郵報》稱，衛星圖像顯示，位於德黑蘭以南約8英里庫姆一處名為Behesht-e Masoumeh的墓地從2月21日開挖，隨著新冠病毒蔓延，2月底已可以從太空中看到這裡的兩條超長的大壕溝，其長度加起來相當於一個足球場的長度。

《華盛頓郵報》說，各種資料顯示，伊朗新冠肺炎死亡病例遠遠高於其官方公佈資料，而「據專家分析、錄影證詞和官方聲明，這些墓是為安置庫姆越來越多的（新冠）病毒受害者而挖掘。」除了文字描述以外，《華盛頓郵報》還刊載相關圖片與視頻做為證據。

伊朗媒體Press TV指責華盛頓郵報有關伊朗挖掘大型墓葬的報導是假新聞。（圖／環球時報）

不過，這一報導很快引起伊朗方面的注意。14日，包括《Press TV》在內的多家伊朗媒體在其新聞網站首頁刊文，指責《華盛頓郵報》渲染伊朗新冠病毒死者墓地的報導是「假新聞」。

《Press TV》說，《華盛頓郵報》的結論被許多觀察人士迅速指出多項矛盾和缺陷，有人強調其文章中的引用內容不夠專業，也有人說用「從太空看」等誇張的表達方式試圖描繪出一副亂葬崗的虛假圖像。

報導引述觀察人士的分析稱，《華盛頓郵報》所用衛星圖像中所謂的「墓葬坑」其實無法容納超過75至100個墳墓，這並不比官方宣佈的該市死亡人數高多少；另有人提出證據說，該地區空墓與新冠病毒暴發沒啥特別的關係，且在疫情爆發前很久就已經挖好了。

伊朗學生通訊社14日更是援引官方說法稱，庫姆公墓組織（Qom Cemeteries Organization）的首席執行官否認了《華盛頓郵報》的指控，並強調在庫姆的Behesht-e Masoumeh公墓，沒有為新冠病毒受害者設立特別區域。

伊朗衛生部15日宣佈，截至15日中午，伊朗新增新冠肺炎確診病例1209例，累計確診病例數達13938例，其中724人死亡，累計治癒4590人。

(中時電子報)