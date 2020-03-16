好市多油價讓網友暴動了！今日中油才宣布凌晨0時起調降汽柴油3.8元及4元，創下最高跌幅。柴油每公升來到17.7元，98、95無鉛每公升分別為23.8元及21.8元。但有網友分享，美式賣場好市多的優惠油價更便宜，吸引不少民眾前往。

好市多中壢店油價讓網友紛紛去加油。（摘自PTT）

一名網友在PTT上PO出一張照片，可以看到好市多16日的油價，98無鉛汽油每公升20.7元、95無鉛汽油每公升19.1元、超級柴油則是每公升16.3元，比中油宣布調降後的油價都還要便宜。原PO也留言寫道，「台灣便宜的油還在海上，美國的果然就是快，多久沒看過這種油價了，可惜中壢的太遠 不然就衝了」。

網友看到後紛紛驚呼，「加爆」、「好市多固定便宜中油兩塊半還三塊不是嗎」、「這麼便宜的油 想要囤幾桶在家了」、「不過全台目前只有中壢有」、「95無鉛一字頭是好久以前的事了喔」、「好便宜 一公升礦泉水 還要20」。

(中時電子報)