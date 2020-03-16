受新冠肺炎疫情影響，美國聯準會（Fed）在不到兩周內再次緊急降息，減幅達4碼。聯準會15日將聯邦基金利率降至0至0.25％水平，並推出總值7000億美元大規模量化寬鬆（QE）措施。惟降息未能紓緩市場困擾，反而進一步加深投資者對疫情恐懼，加上美國降息彈藥基本耗盡，美股16日早上9時30分（台灣時間晚上9時30分）開盤暴跌，不到30分鐘，道瓊工業指數狂瀉2,643.95點至20,541.67點，跌幅11.40％，標普500指數亦重挫10.99％，納斯達克綜合指數跌幅10.93％。

當天開盤後，標普500指數跌逾78％，也觸發本月第3次熔斷機制，市場暫停交易15分鐘。

聯準會15日召開臨時委員會，將基準利率大幅下調100個基點，設定在0％至0.25％區間，採取了事實上的零利率政策。聯準會在公布這一決定的聲明中稱，「新冠病毒感染擴散，嚴重阻礙經濟活動，這將成為未來的一大風險」。

這也是聯準會時隔大約4年，再次採取事實上的零利率政策。為此，企業等從金融機構借貸將變得更為容易，有望取得遏制經濟形勢惡化的效果。

另外，聯準會還決定再次啟動貨幣寬鬆政策，向市場注入大量流動性。聯準會計劃在未來幾個月內，投入7000億美元，購進國債和房地產貸款證券等。另外，聯準會還計劃和日本及歐洲各國央行協調，擴大美元供給量。

(中時 )