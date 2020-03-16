全國商業總會副理事長許舒博今16日向政府提出建言表示，政府應超前布署，面對疫情延燒恐對產業傷害持續加深，應擴大紓困預算規模 才能普及所有受創產業，度過疫情難關。

據商總提供數據顯示，在旅行業部分，周邊國家來台旅遊團幾乎全取消，整體訂房減少70％至90％，宜蘭、花東、墾丁、南投等重要觀光景點，甚至訂房完全取消；交通運輸業方面，遊覽車、租賃車營收受影響超過50％以上，船務代理與貨運業者受到國際航班取消影響，出貨減少25％、進口減少70％；餐飲業方面，營業損失約70％；百貨零售批發業者整體人潮也減少約50％。

許舒博強調，現在業者每天開門營業就是賠錢，已經是在吃老本、咬牙苦撐階段，他從「租稅減免」、「資金紓困」、「人力資源」及「刺激消費」四大問題面向提出紓困建議。

他建議，租稅減免方面，提供受疫情影響嚴重的觀光、交通、旅遊相關產業，房屋稅、地價稅、營業稅等措施，或是調降公告地價，今年稅賦也建議減半徵收，或是延繳；資金紓困方面，政府應提供低利貸款、利息補貼、貸款展延、提高貸款成數等協助，讓受疫情嚴重衝擊業者僅繳納本息、暫緩繳納貸款本金，並簡化貸款流程，以維持企業營運。

另外，在人力資源方面，應由業者提出較彈性適合勞工的訓練需求，並給予員工教育訓練津貼；對於專業技術員工因疫情期間收入不足大量離職問題，建議由政府提供工資補助，以挽留專業技術人力；在刺激消費部分，政府應加碼擴大振興抵用券規模，補助更多行業別，不要侷限綁定旅館住宿才能取得，以提升消費動機；未來在疫情趨緩之際，政府也可舉辦各種大型展售活動，帶動市場刺激內需消費。

許舒博表示，行政院編列特別預算600億元（新台幣，下同），扣除防疫經費後，只剩下404億元，遠低於新加坡1350億元及香港4656億元的紓困預算，加上台灣人口比新加坡及香港還多，杯水車薪難以發揮成效。

他建議，蔡英文總統所提新增400億元的紓困預算，至少過半優先挹注於餐飲、零售、商圈、傳統市場等內需型產業，並擴充紓困振興預算規模，適時調整企業融資保證與利息、稅額的補貼、補助，協助台灣企業度過難關。

(旺報 )