身價百億的上市建商三發地產（9946）董事長鍾俊榮今（16）日召開記者會，公開控訴其前律師疑似先收取費用，協助鍾開立遺囑，事後又疑似洩漏遺囑內容給鍾的太太，因此爆發董座被強押到醫院治療精神病的宮鬥事件。鍾俊榮和律師陳崇善表示，已通知妻兒，主張要求終止借名登記，並要求其妻返還400億元財產。

鍾俊榮表示，連月來他以三發地產創辦人及總負責人的身份，對於家族事件所產生的各種紛擾，表達希望盡一切努力，都要讓「董事長遭關押」、「掏空與太座奪權事件」等不當影響三發和集團的投資大眾、客戶和往來廠商、銀行，希望把相關衝擊降到最低。

鍾俊榮表示，他去年被強押到精神病院、再設法逃出後，即積極在集團辦公室要求集團財務和會計主管，提出財務報告，但仔細核對後發現，清查出不少弊端。不過遺憾的是，妻子楊顯玲多次阻擋，甚至公然在辦公室內對鍾俊榮暴力相向，這些相關影片都可以對外公布。

鍾俊榮表示，在消息曝光之後，楊顯玲又隱身到幕後，反而推出兩個兒子出面，想設法把鍾趕出辦公室，這是非常令人痛心的事。

鍾俊榮表示，另外，更令人遺憾的發現是，黃姓董事在擔任三發獨董和審計委員任內涉及收受費用並接受鍾諮詢、協助完成遺囑，但事後疑似把遺囑洩漏給妻子，導致妻策劃強押鍾送醫治療精神病事件；另外吳姓獨董疑似有騙取其他董事同意與其聯名提出召開臨時董事會之請求書，因此鍾已向前二者分別提出偽造文書和背信等刑事告訴。

不過，三發地產公司並未對外說明。

證交所今天傍晚公告，三發地產因違反上市公司重大訊息規定，經通知補辦公開程序，仍未依期限辦理，個案情節重大，加上證交所查核公司內控制度有重大缺失，故處其有價證券自17日起實施全額交割。

(工商 )