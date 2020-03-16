新冠肺炎疫情在全球升溫，台灣政府這次防疫措施受到國際社會及全國民眾好評，戴資穎、周天成、白馭珀等中華羽球隊好手出國比賽也是防疫「做好做滿」。

戴資穎之前透過社群網站表示，這次和團隊在英國伯明罕比賽，盡量待在飯店不出門，必須往返場館時一定戴口罩，她強調：「別人不守護我們管不著別人，但我們要為了自己的家園，時刻的叮嚀自己戴口罩、勤洗手，還有需要自主管理和居家檢疫的人，都要確實的遵守規定。」

疫情敏感，戴資穎本屆全英賽事先透過教練團溝通，希望受訪時自己和媒體全程戴口罩，彼此相隔超過1公尺，麥克風也要事先消毒，不然情願挨罰500美元（約1.5萬台幣）也不受訪。

選手已經傳達防疫觀念，全英羽球公開賽主辦方跟英國政府一樣沒謹慎防疫，仍開放觀眾觀賽，進場也只檢查包包有無危險物品，並未量體溫，從轉播畫面能看到現場球迷只有幾位戴口罩，許多人沒戴口罩聊天、歡呼，距離都在1公尺內，雖無需杞人憂天，但在疫情於歐美亮紅燈的情況下，不免令人擔心。

女單選手白馭珀在臉書粉專透露，面對歐洲「佛系防疫」，中華羽球隊只能自己戴口罩守護健康，默默承受歐洲人的冷言冷語，回國接下來就是等居家檢疫14天過去再戰，和球迷相約4月底亞錦賽見。

(中時 )