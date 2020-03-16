熱門韓劇《梨泰院Class》16日將播出大結局，由於《梨泰院》的導演金成允，上一部戲是人氣男星朴寶劍主演的《雲畫的月光》，今（16）日也確定朴寶劍將客串《梨泰院》的最終回。

朴寶劍（右）因先前演出《雲畫的月光》結識《梨泰院Class》導演，於是義氣相挺客串演出此劇大結局。（圖／翻攝自朴寶劍、朴敘俊粉專）

據韓媒《體育首爾》報導，朴寶劍確定將在《梨泰院》大結局中演出，因朴寶劍和金成允的好交情，決定要客串力挺。

劇組也向韓媒透露，朴寶劍的戲分已經拍攝完畢，但對他的角色相當保密，是否和男主角朴敘俊會有精彩對手戲的部分，都讓粉絲相當期待。

(中時電子報)