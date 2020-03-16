受到新冠肺炎疫情影響，紐西蘭航空（Air New Zealand）宣佈，3月20日起將陸續暫停包含奧克蘭往返台北等多條國際航線直到6月30日，根據《路透》報導，紐西蘭航空預計最終將削減85%的國際運能，往返澳洲及紐西蘭國內航線的運能也會削減30%左右。

紐西蘭航空於官網公告，繼原本就已暫停的上海和首爾航線後，3月20日起將再暫停倫敦及洛杉磯航線至6月30日。另外，台北、阿根廷、印尼、日本及其他美加航線則從3月30日起暫停，直到6月30日為止。

14日紐西蘭政府宣布，實行「全球最嚴格邊境管制」，所有入境訪客都要自主隔離14天，因此重創紐西蘭航空業。紐西蘭航空預期運能大減，股票在18日前暫停交易，紐西蘭航空執行長福蘭（Greg Foran）坦言，紐西蘭航空在未來幾個月將成為1間「小型航空公司」，而這波影響恐怕包含人力，因此正考慮是否要裁員30%，為了盡量減少裁員，他也鼓勵大家排休年假或無薪假。

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(中時電子報)