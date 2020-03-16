新冠肺炎疫情持續擴大，外交部今天宣布，自3月17日起，將紐澳、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓、新加坡、越南等17個亞太國家及地區旅遊警示調升為「黃色」，建議國人應特別注意旅遊安全，並檢討應否前往。

由於新冠肺炎在亞太地區若干國家疫情有持續擴大情形，且許多國家已採取各項入出境限制措施，外交部發言人歐江安今晚表示，為提醒國人注意前往相關亞太國家商旅所可能面臨的安全及不便，外交部決定自3月17日起，將17個亞太國家及地區調升為黃色的旅遊警示。

這些國家和地區包括密克羅尼西亞聯邦、索羅門群島、吉里巴斯、法屬玻里尼西亞（大溪地）、瓦利斯和富圖那群島、澳大利亞、紐西蘭、印度、不丹、馬爾地夫、汶萊、柬埔寨、寮國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、越南，建議國人應特別注意旅遊安全，並檢討應否前往上述國家及地區。其他亞洲國家及地區的旅遊警示目前維持不變。

她說，以上17國家及地區調升為黃色的旅遊警示燈號將自臺北時間3月17日零時起生效實施。外交部後續將根據武漢肺炎最新疫情發展及指揮中心指示，滾動調整對世界各地的旅遊警示。外交部同時提醒國人，非必要請儘量避免出國旅遊。國人如遇緊急狀況，請聯繫最近的代表處或辦事處尋求協助。

(中時 )