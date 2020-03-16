紐約時報發表評論指出，美國總統川普應對新冠危機的方法之一就是都怪中國和歐洲。

美國總統川普宣佈在未來的三十天內禁止大部分歐洲人進入美國，這是迄今他在對抗新冠病毒方面邁出的最重要一步。此舉加速了他醞釀已久的與美國許多傳統盟友的分離。

在週三晚上的白宮演講中，他使用了明顯的"美國優先"措辭，似乎在暗示單方面採取行動的美國可以阻止這場始於中國、肆虐義大利、不受邊境制約的災難。但或許最能說明問題的是，這一舉措是在沒有同美國最親密盟友磋商的情況下宣佈的，與他在2017年宣佈美國將退出《巴黎氣候協定》、並在次年退出伊朗核協議時所採取的單邊行動如出一轍。

正如歐盟委員會主席馮德萊恩聲明中所明確表示的那樣，此舉留下了又一個傷口--隨著病毒感染的激增，這個傷口可能會損害合作。

"新冠病毒是一場全球危機，並不局限於任何大陸，它需要合作，而不是單邊行動，"她在與歐洲理事會(European Council)主席發表的聯合聲明中表示。"歐盟不贊成美國未經協商就單方面實施旅行禁令的決定。"

當然，對川普來說，這一切都是為了遏制，是他早先決定禁止中國航班之後的自然結果--許多專家認為，此舉為美國贏得了關鍵的準備時間，儘管很多贏得的時間被浪費了。在那時，這種病毒還沒有出現在美國。

現在，它出現了。它正在本地傳播。而且，因為川普的規定允許在歐洲的美國人、合法居民及其家人入境，所以這對歐洲人來說更像懲罰而非遏制。

華盛頓政策研究中心戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)歐洲項目主任康利表示，"昨晚關於歐洲的聲明，屬於一種總要歸咎于某個外人的一貫做法"。而對英國的豁免似乎同樣令人困惑，因為本周稍早，仍有從英國直飛義大利危機中心米蘭的航班。

當然，川普還有其他選擇。他本可以利用週三晚上的演講，與美國最親密的盟友--德國、法國、其他歐洲夥伴、韓國和日本--一同討論抗擊病毒和經濟影響。他本可以討論分享公共衛生資料，以及吸取中國或南韓的經驗教訓。

週四會見愛爾蘭總理瓦拉德卡時，川普為自己的做法進行了辯護。"我們和歐洲領導人相處得很好，但我們必須做出決定，我不想浪費時間“。

然後他將此事與貿易報復的政治爭鬥相提並論。"我的意思是，當他們對我們增稅時，他們不會向我們諮詢，"他說。"我認為這可能是一回事。"

"我感到這讓世界上太多國家政府措手不及，"曾任美國國務院歐洲和歐亞事務局)副助理國務卿的康利說。"在過去，會有非常廣泛的接觸，會努力發表一項聯合聲明，並建立機制來執行你所宣佈的所有東西，"她說。"當你像現在這樣做的時候，你會懷疑我們的政府是否有能力處理正在發生的事情，你培養了太多的惡意，讓未來的合作變得更加困難。"

總統的演講似乎是一個倉促設計的舉動，川普在介紹自己的禁令時存在許多基本細節的錯誤，迫使他的助手們在他的講話結束不久後做出更正。

事實上，據白宮內部人士和盟友稱，總統公告的每個環節都表明著混亂。在戰情室起草講稿時，還有人在爭論關於禁止人入境的同時也禁止了物品的措辭。

儘管一些高級官員反對，但川普說，從週五午夜開始，美國"將在未來30天內暫停所有從歐洲到美國的交通運輸"，但是始於英國的交通運輸除外。

"這些禁令不僅適用於數量巨大的貿易和貨物，還適用於我們獲得批准的其他各種事物，"他說。"我們說的是從歐洲到美國的一切。"

幾小時後，人們發現原來貿易並沒有被禁止。專家說，如果有這樣的禁令，將會對全球經濟產生巨大影響--也將對遏制病毒毫無幫助。晚上10點剛過，川普發佈推文說："貿易肯定不會被30天的歐洲旅行限制所影響。限制阻止的是人而不是貨物。"

當總統表示小企業管理局(Small Business Administration)將為企業"提供資金和流動性"時，人們感到困惑，因為這超出了該機構的法定權力。

當然，即使總統的聲明需要更正，這種細節也是可以解決的。但是，在盟友的記憶裏，這個國家曾經領導了偉大的聯盟--反抗納粹德國、反抗蘇聯威脅、反抗基地組織和其他恐怖分子--在面對另一種危機時，它似乎對全球應對措施不感興趣。

這在一年多前就顯而易見：川普的國家安全委員會(National Security Council)決定把為大流行病做準備的辦公室與限制大規模殺傷性武器辦公室合併--兩個截然不同的問題，需要的應對措施有天壤之別。

"

這在週三也很明顯：當時川普的國家安全顧問奧布萊恩不但對政府的疫情應對做了辯解，還明確指出，在國際回應緩慢這一點上，應受到指責的是中國，不是美國。

(中時 )