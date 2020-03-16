由於聯準會與其他央行的救市措施無法有效安撫市場信心，加上受新冠肺炎衝擊、中國大陸工廠產出創下逾30年來最大減幅，以及沙烏地阿拉伯為搶佔歐亞洲市場、企圖增產減價，一連串利空衝擊導致美國油價周一（16日）盤中摜破30美元大關，驚見2字頭出現；布蘭特油價也難以倖免、重摔近10％。

美國西德州近月期油周一大跌7.2％到每桶29.42美元；布蘭特期油也跌9.9％到30.49美元，距跌破30美元也在咫尺之距。

近來由於疫情擴大對經濟與市場造成重創，這也促使聯準會、日本、韓國與紐西蘭央行等都在周一緊急採取救市措施，希望能降低市場不安情緒。不過這些舉動卻適得其反，反引發股市震盪再度加劇。

德商銀行分析師佛瑞許（Carson Fritsch）認為，這些央行的調降低利率與擴大債券收購，對解決當今石油需求疲弱無濟於事。他說疫情嚴峻，使得愈來愈多國家關閉邊境與取消航班。此外中國1到2月工業產出年減13.5％，創下路透社開始該調查以來最大減幅，也對油價造成打擊。

ING分析師派特森（Warren Patterson）也補充，就當前歐洲疫情嚴峻程度來看，國際油價疲弱令人一點都不意外。

目前布蘭特對西德州油價的溢價已縮減至不到1美元，創下2016年來最小差距，這也使得美國原油在國際油市的競爭力大幅降低。

此外供給過剩也是造成油價受壓的另一因素。為力壓俄羅斯，沙烏地阿拉伯決定提高原油產出與削減價格，企圖爭奪前者在亞洲與歐洲的市場。

月出以沙國為首的石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯曾就延長減產協議進行磋商，不過雙方談判破裂，進而引爆國際油價戰爭正式開打。儘管上周油價已數度暴跌，不過沙俄兩國迄今並無恢復談判的跡象。

(工商 )