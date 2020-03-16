行政院長蘇貞昌今天一連發出兩篇臉書貼文，其中呼籲民眾若前往第三級警告國家或地區進行非必要旅遊 ，17日起將取消每日1000元的防疫補償金；另外則是提醒民眾，網路預購口罩到18日截止，網路預購可減少排隊。

蘇揆表示，為了補貼受新冠肺炎影響，受隔離、檢疫者和照顧者，政府將會發給一天1000元的防疫補償金，感謝民眾願意犧牲個人的不便，配合整體防疫措施，也加減補貼大家損失的工資。但，沒必要卻執意要跑去被列為第三級警告的地方，不應該享有這樣的補償。

蘇揆表示，3月17日起，國人在指揮中心發布第三級警告後，仍然前往那些國家或地區進行非必要旅遊，回國因此需要接受隔離或檢疫，政府將取消發給一天1000元的防疫補償金，國人出國前要三思。

另外，蘇揆也說，口罩實名制2.0 試營運第一週，雖然前幾個小時有閃退，但系統已經漸漸上軌道，提醒大家第一次網路預購到3／18截止。網路訂購也會讓藥局排隊人潮減少，無論你會不會用網路，政府會努力讓大家省麻煩、也買得到口罩。

(中時 )