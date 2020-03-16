新冠肺炎全球肆虐，我國「舉重女神」郭婞淳原定16日搭機前往南美，參加哥倫比亞舉重公開賽，但考慮疫情後，也擔心返台後要接受14天居家檢疫，因此於15日晚臨時決定不參加。郭婞淳原定今日搭機到哥倫比亞參加舉重公開賽，才能符合東京奧運規定的6場賽事，但因新冠肺炎疫情嚴峻，臨時將行程取消，只能靜待國際舉重總會（IWF）能否放寬規定。

根據（IWF）規定，東奧參賽資格從2018年11月1日至2020年4月30日止，期間內選手至少參加6場，以及規定3段時間需參加1場，最後挑選4站積分最高比賽換算積分，取男、女每量級積分排名最高8名選手取得奧運門票。

新冠肺炎全球延燒，郭婞淳放棄出國參賽。（圖／報系資料照）

郭婞淳已參加2018年世錦賽、卡達盃和2019年亞錦賽、世錦賽與天津世界盃等5站賽事，原定第6場為4月16日烏茲別克亞錦賽，但因疫情影響，賽事確定延期，也尚未公告新的比賽時間。

為完成第6場賽事，郭婞淳才選擇遠赴哥倫比亞參賽，但總教練林敬能透露，由於郭婞淳預計在美國洛杉磯或舊金山轉機，目前加州旅遊警示已升至第二級，深怕比賽期間升級至第三級，屆時返台就得居家檢疫14天，影響訓練，才決定臨時放棄參賽。

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(中時電子報)