德國16日清晨起，封鎖與法國、奧地利和瑞士的邊界，外國公民若要進入德境，必須持有在德工作的證明。葡萄牙則將在16日深夜，封鎖與西班牙的邊界，只剩下9個通道供商品、工人出入。

葡國內政部長卡布里塔說，此決定是西葡雙方共同協調，並確保食物和重要商品流通不會受到波及。他強調，必須入境者都需接受健康檢測。2國間頻繁的空中交通，可望在近日展開談判。

疫情相對輕微的烏克蘭國際航空公司16日宣布，17日起到月底，禁止所有國際線航班，以配合外國人禁止入境該國的政府命令。

歐洲疫情升高，歐盟終於出手。歐盟衛生與食物安全專員奇里亞奇德絲16日宣布，將推出包括徵用防護裝備、測試套組以及呼吸器等，支援成員國共同對抗新冠肺炎。她表示，「重要商品和藥物，務必順利通過各國邊界，」也呼籲各國團結合作。

歐盟執委會主席馮德萊恩，16日上午和歐洲理事會主席米歇爾、以及法國總統馬克洪、德國總里梅克爾會晤，討論因應新冠肺炎蔓延的應對政策。馬克洪發推特呼籲，歐洲夥伴應該一起努力，做出縝密的決策。

(中時 )