行政院副院長陳其邁在臉書大談口罩實名制的流行病學基礎，他說，若國內防疫工作不夠落實，則依此等比級數累計增加，只要傳遞9次，確診人數就會來到26萬人，將造成非常可怕的後果。

陳其邁說，在流行病學中，有個常用來判斷傳染病傳染力的重要指標「R₀ 基本傳染數」(Basic Reproduction Number)，R₀ 指數就是指一個確診感染病患者會傳染給其他人數的平均值。

他表示，根據研究，流感的R₀數值約為1.8～1.9，SARS的R₀指數約為2～3之間，目前新冠肺炎(COVID-19)的R₀指數約為3～4，表示一個確診病患平均會傳染給4個人。若國內防疫工作不夠落實，則依此等比級數累計增加，4x4=16，16x4=64，64x4=256，以此類推，只要傳遞9次，確診人數就會來到26萬人，將造成非常可怕的後果，某種程度也解釋了為何新冠肺炎接連在東亞、中東及歐洲國家造成這麼大的疫情。

他說，若R₀指數大於1時，表示該被傳染者仍會持續增加，若R₀指數 ＜ 1時，表示傳染病將會逐漸減少。因此站在公共衛生的角度，就是將傳染病的R₀指數降至1以下。要降低R₀指數取決於「找出確診」、「追蹤及檢疫」及「社會距離及個人衛生」等三大指標。按照統計模型，若能積極篩檢找出確診個案，並落實居家隔離、檢疫及追蹤，強化對大型集會活動的限制，以及提升口罩覆蓋率等阻隔傳染路徑，將能有效達到效果。

陳其邁指，如何提升口罩覆蓋率就是在這個邏輯下制定的政策，政府於2月6日推出口罩實名制購買政策。當時國內口罩產量最高約每天400萬片左右，扣除優先供給醫療院所及防疫用途後約剩150萬片，7天約1000萬片，因此先以覆蓋500萬人口為目標，每人為2片，當時就預估會以老人及兒童居多。後來每週可供民生需求的口罩達2000萬片後，「再加量」以覆蓋1000萬人口為目標。經過幾週的數據調查，老年人、兒童覆蓋比例最高，均達60％以上，而年輕人覆蓋比例最低，僅40％左右。

他並說，年輕人若確診新冠肺炎，臨床上以輕症表現居多，但若回到家裡可能傳染給風險較高的長輩族群。且考慮到青年因為就學、就業因素，購買不易，因此推出「口罩實名制2.0」，除了現行實體藥局購買管道照舊外，增加透過網路預購、線上付款、超商領貨方式，方便年輕人購買口罩，提高整體族群口罩覆蓋率。甚者，如前述，新冠肺炎輕症感染居多，且其R₀高於SARS，因此口罩的覆蓋率更顯重要。

陳其邁表示，「口罩實名制 2.0」自3月12日網路預購開跑至今，已超過120萬人透過網路預購，提供除了實體藥局以外的其他購買管道，方便更多人更省時間取得口罩，也讓防疫能夠更落實，這就是行政院團隊推出口罩實名制政策的思考策略。

(中時 )