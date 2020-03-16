聯準會（Fed）周日無預警降息至零利率，更是推出一整套的寬鬆貨幣政策，手筆之大前所未見，此時大動作救市反讓市場起疑，憂心這可能是美國經濟成長危在旦夕的前兆，投資人恐慌情緒再度炸裂，周一全球股市殺聲震天，歐美股市淪為股災重災區。

Fed意外全力出手，美股投資人卻喝倒彩，周一開盤馬上崩跌至觸及融斷機制，恢復交易後跌勢進一步擴大，道瓊工業指數狂瀉2,770點或12％，報20,409點，標普5百與那斯達克指數也分別暴跌11與12％。今年3月以來，美股已3度開盤因崩跌而暫停交易。

Fed大動作寬鬆的震撼彈在周一亞股盤前發布，果然市場普遍負面解讀，亞股率先反映開低下挫，澳洲大盤收盤暴跌10％，印度股市最後重挫8％。日本股市雖有日銀擴大購債的利多支撐也無力回天，日經指數還是大跌2.5％。

歐股更是受到新冠肺炎疫情持續升高、多項產業經濟活動陷入停擺等多項利空夾殺，全面潰不成軍，英國富時100指數重挫逾7％，德國股市暴跌超過9％，法國大盤更崩跌逾10％，Stoxx 600泛歐股市指數跌幅深達9％。航空與金融類股最為弱勢。

專家指出，Fed史無前例的寬鬆動作除了預警經濟可能衰退外，投資人還擔心Fed政策工具全部梭哈，接下來若經濟持續惡化，Fed要如何刺激經濟。

CMC Markets市場分析師麥登(David Madden)表示，「Fed激進的措施反讓市場憂心忡忡，大家都認為全球經濟要衰退了，所有人都在瘋狂拋售股票。」

(工商 )